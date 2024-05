Plus Faid Mit Mitteln aus Landesprogramm: Faid freut sich über 189 000 Euro für die Dorferneuerung Von Thomas Esser i Die Bürgermeister Wolfgang Lambertz (VG Cochem, ganz links) und Stefan Thomas (Zweiter von links) freuen sich über einen Zuwendungsbescheid, den Landesinnenminister Michael Ebling (Dritter von links) mit in die Eifel gebracht hat: 189.000 Euro für die Dorferneuerung. Foto: Thomas Esser Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms der rheinland-pfälzischen Landesregierung kann sich die Ortsgemeinde Faid aus dessen Fördertopf über eine Zuwendung in Höhe von 189 000 Euro freuen. Den entsprechenden Förderbescheid überbrachte Innenminister Michael Ebling im örtlichen Bürgerhaus persönlich. Lesezeit: 1 Minute

Neben Ortsbürgermeister Stefan Thomas war auch Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz am Ort, um den Vertreter der Mainzer Landesregierung willkommen zu heißen und sich für die finanzielle Unterstützung zu bedanken. Zuvor hatte die Ortsgemeinde erfolgreich an der Initiative "Zukunfts-Check Dorf" teilgenommen und ihr Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben. Mit der Finanzspritze kann es nun an ...