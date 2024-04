Plus Cochem

Liedern gegen den Schrecken des Holocaust: Dahlmann gastiert in Cochem

i Zusammen mit dem Pianisten Hedayet Djeddikar (rechts) aus Flammersfeld tritt der gebürtige Mittelstrimmiger Musikprofessor Thilo Dahlmann im Cochemer Kapuzinerkloster auf. Foto: Simon-David Tschan

Das Thema ist derzeit so aktuell wie selten zuvor. Gemeint ist der Schecken des Holocaust in der Zeit des Nationalsozialismus. Unter dem Titel „Die letzte Epiphanie“ besingt der aus Mitttelstrimmig stammende Bassbariton und Musikprofessor Thilo Dahlmann im Cochemer Kapuzinerkloster den Liederzyklus des Komponisten Norbert Glanzberg, der den Holocaust am eigenen Leib erlebte. Begleitet wird Dahlmann von dem Pianisten Hedayet Djeddikar.