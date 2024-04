Plus Kaisersesch Kaisersescher Rat billigt Haushalt: Das meiste Geld fließt in den Bau einer Pumptrack Von Brigitte Meier i Auf einer Wiese nahe der Tennisplätze soll in der Stadt Kaisersesch ein Pumptrack samt Skatepark gebaut werden. 653 000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen - es ist die größte Investition in diesem Jahr. Foto: Kevin Rühle (Archiv) Einstimmig ohne vorherige Diskussion hat der Stadtrat Kaisersesch den Haushalt 2024 beschlossen. Obwohl der Plan mit einem Jahresfehlbetrag von 871 000 Euro endet, zeichnet Stadtbürgermeister Gerhard Weber kein negatives Bild der Finanzen. Lesezeit: 2 Minuten

Der Stadtchef erklärt: „Auch wenn wir im laufenden Bereich mit einem Minus von 574 000 Euro enden und Tilgungen von 239 000 Euro zu leisten sind, also in Summe 813 000 Euro zum Ausgleich des Haushaltes benötigen, können wir dies aus Überschüssen aus den in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen decken.“ Das betrifft ...