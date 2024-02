Plus Büchel Demonstrationen für den Frieden in Büchel: Veranstaltungen stimmen auf Aktionstag ein In Büchel sollen der Friedensbewegung zufolge Atombomben lagern. Seit Jahrzehnten gibt es an dem Fliegerhorst deswegen auch jedes Jahr Demonstartionen für den Frieden. Was ist dieses Jahr geplant?

Evangelische und katholische Christen laden in diesem Jahr wieder zu einem kirchlichen Aktionstag gegen Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel am Samstag, 25. Mai, ein. Regionale Veranstaltungen in den Wochen zuvor stimmen auf den Aktionstag und die Themen Frieden und Folgen atomarer Waffen ein. Das teilt der Pastorale Raum Cochem-Zell mit. Eine Vorveranstaltung ...