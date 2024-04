Plus Betzdorf

Zwölfjährige in Betzdorf missbraucht: Dreieinhalb Jahre Haft für 25-Jährigen

i Der 25-Jährige, der wegen schweren sexuellem Missbrauch angeklagt war, zeigte sich voll geständig. Vor einer Gefängnisstrafe bewahrte es ihn nicht. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Dreieinhalb Jahre Haft. Das erhielt der 25-jährige Syrer Fawad M. (Name geändert) am Betzdorfer Schöffengericht, dem schwerer sexueller Missbrauch an einem jungen Mädchen in mehrfachen Fällen vorgeworfen wurde. Er zeigte sich umfassend geständig. Vor einer harten Strafe hat es ihn nicht geschützt.