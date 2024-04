Plus Scheuerfeld

Vom Polizisten zum Rapper: Cachas aus Scheuerfeld lebt in Song Heimatliebe aus

i Mit seiner Heimat verbindet Leon Strauch viele positive Erinnerungen, etwa glückliche Abende in der Betzdorfer Kneipe Sieglinde, die von der ehemaligen Betreiberin des Lokals Linde vor einigen Jahren übernommen worden ist. Foto: Daniel-D. Pirker

Der Schritt in den ernsthaften Einstieg in die Hip-Hop-Welt stellt für Léon Strauch aka Cachas die logische Folge der von ihm ausgelebten Leidenschaften dar. Eigentlich. Denn der 30-Jährige aus Scheuerfeld hat acht Jahre Polizeidienst hinter sich. Nun erfüllt er sich einen lange gehegten Traum und veröffentlicht ein Album. Die jüngst erschienene Single ist eine Liebeserklärung an den Westerwald und das Siegtal. Denn Strauch hat den Bezug zur Heimat nie verloren.