Timo Herrmann möchte Ortsbürgermeister in Helmenzen werden: „Das bereits gute Miteinander im Ort stärken“

i Timo Herrmann Foto: Foto Schäfer/, 57610 Altenkirchen

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.