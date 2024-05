Plus Kreis Altenkirchen Dreier-Partnerschaft ist besiegelt: Kreis Altenkirchen rückt mit Gemeinden in Polen und der Ukraine zusammen Von red. i Die neue Dreier-Partnerschaft für eine Zusammenarbeit der Regionen wurde in Kiew offiziell besiegelt: Dmytro Marynevych (von links), Maciej Sonik, Peter Enders und Sabina Gorzkulla. Foto: Dimitri Melnik/Kreisverwaltung Hinter Landrat Peter Enders liegen drei ebenso anstrengende wie beeindruckende und erfüllende Tage: Am vergangenen Dienstag begann für ihn eine Reise nach Kiew, wo die ukrainische Regierung zum zweiten Internationalen Gipfel der Städte und Regionen eingeladen hatte. Lesezeit: 1 Minute

Mehrere Abkommen unterzeichnet In diesem Rahmen wurden mehrere Abkommen mit europäischen Staaten abgeschlossen – darunter auch die Dreier-Partnerschaft der Landkreise Altenkirchen, Krapkowice (Krappitz) in Polen und der Rajon Iwano-Frankiwsk im Westen der Ukraine. Damit wurde in der ukrainischen Hauptstadt offiziell das besiegelt, was im vergangenen Herbst auf Basis eines Kreistagsbeschlusses zunächst ...