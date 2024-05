Plus Herdorf

Outdoor-Gottesdienst in Herdorf: Trierer Bischof Ackermann spricht zu Gläubigen

i An die 600 Gläubige – sowohl Polen als auch Deutsche – sind zum Outdoor-Gottesdienst nach Herdorf gekommen. Foto: Thomas Leurs

Von Trier bis zum Haus Concordia in Herdorf, in der sogenannten Trierer Insel gelegen, sind es gute 200 Kilometer. Eine weite Reise, die Bischof Stephan Ackermann, bis in den nordöstlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz zurückgelegt hat, um mit gut 600 Gläubigen einen großen Outdoor-Gottesdienst zu begehen. In seiner Predigt erinnert er vor allem an den Auftrag Christi an seine Jünger, den Glauben in die Welt zu tragen.