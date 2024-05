Plus Betzdorf

Ensemble um Tanja Schumann begeistert in Betzdorf: Theatergemeinde landet Volltreffer mit „Schiff ahoi“

Von Claudia Geimer

i Das Ensemble der Theatergastspiele Fürth um die Zugpferde Tanja Schumann (links) und Anouschka Renzi (2. von links) begeisterte das Publikum in der Stadthalle mit der Komödie „Schiff ahoi“. Foto: Claudia Geimer

Standing Ovation. das gibt es auch nicht alle Tage bei einer Theateraufführung in der Betzdorfer Stadthalle. Ein Zeichen dafür, dass sich das Publikum beim letzten Stück der Saison bestens unterhalten gefühlt hat. Es war auch wirklich unterhaltsam, was das Ensemble der Theatergastspiele Fürth, angeführt von den beiden Zugpferden Anouschka Renzi und Tanja Schuman, da auf die Bühne gebracht haben. „Schiff ahoi“ entpuppt sich als eine Komödie in Traumschiffmanier.