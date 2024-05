Plus Weyerbusch Max Weller möchte Ortsbürgermeister in Weyerbusch werden: „Was möglich ist, soll entstehen!“ i Max Weller Foto: Jürgen Greis Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich. Lesezeit: 1 Minute

Zu meiner Person Mein Name ist Max Weller, geboren am 2. August 1957, KFZ-Ingenieur, Eingetragener Kaufmann, verheiratet, drei Kinder, vier Enkel, Inhaber eines Kfz-Reparaturbetriebes in dritter Generation hier in Weyerbusch. Aktives, passives oder unterstützendes Mitglied in fast allen örtlichen Vereinen, wie SSV, FFW-Förd, Chor, Verkehrs-und Bürgerverein, Erster Vorsitzender des brodverein e.V., ...