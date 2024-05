So vielfältig wie die Region: „Stadt-Land-Fluss“-Festival in Hamm eröffnet

Andreas Speit referiert über Rechtsextremismus

Ein Programmhöhepunkt ist sicher auch der Vortrag des ausgewiesenen Rechtsextremismusexperten Andreas Speit am Dienstag, 28. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr zum Thema „Völkische Landnahme“ im Kulturhaus Hamm. Er geht in seinem Vortrag auf aktuelle Geschehnisse und Hintergründe ein sowie auf die Frage, warum gerade der ländliche Raum bei dem Thema in den Fokus gerät und welche Rolle „alternative Szenen“ in diesem Zusammenhang spielen können.