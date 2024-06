Plus Freudenberg Biedere Beamte und lüsterne Lebemänner Von Gaby Wertebach i Die ehrenamtlichen Darsteller des Stückes „Weekend im Paradies“ in der mittlerweile 70. Spielzeit in Freudenberg erbrachten einmal mehr unter der Regie von Britt Löwenstrom komödiantische Höchstleistungen. Foto: Gaby Wertebach „Vorhang auf“, hieß es einmal mehr am Samstag auf der Freilichtbühne Freudenberg. Dort erbrachten die ehrenamtlichen Darsteller des Stücks „Weekend im Paradies“ in der mittlerweile 70. Spielzeit erneut unter der Regie von Britt Löwenstrom komödiantische Höchstleistungen. Lesezeit: 2 Minuten

Vorstandsmitglied Jochen Kretzer begrüßte das Publikum zu der Vorstellung des Stücks „Weekend im Paradies“. Er bat zugleich um Spenden für den diesjährigen Partner, den Verein Timao, der in Rothemühle einen Ferienpark für Familien mit beeinträchtigen Kindern schaffen will. 25 Schauspieler in herrlicher Kostümierung Das Beamtentum wurde in dem Theaterstück aus den späten ...