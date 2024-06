Plus Alsdorf

Biergarten als Konzertsaal: Brucher Blues Band steht wieder auf der Bühne

Von Claudia Geimer

i Die Brucher Blues Band wusste auch in veränderter Besetzung zu überzeugen. Foto: Claudia Geimer

Noch am Morgen gingen bange Blicke gen Himmel. Es regnete in Strömen, und Wirt Willi Himmrich hatte die Befürchtung, dass der Auftakt der Biergartenkonzerte auf der Bühne von Haus Hellertal in Alsdorf buchstäblich ins Wasser fallen könnte. Doch Himmrich und sein Helletal-Team hatten Glück: Am Abend hatte sich der Regen komplett verzogen, sodass dem Auftakt der fünften Staffel mit der Brucher Blues Band nichts im Wege stand.