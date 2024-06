Plus Friedewald Zum 700-jährigen Bestehen: Schloss Friedewald taucht ein ins Mittelalter Von Gaby Wertebach i Mittelalterlich authentisch waren diese Maiden wohl nicht ganz, sehr wohl aber ein herrlicher und farbenfroher Anblick in all dem Getümmel, das seit Freitagabend rund um das Schloss herrschte. Foto: 700-Jahr-Feier des Schlossstädtchens Friedewald/Gaby Wertebach Eine Zeitmaschine stand am vergangenen Wochenende am Schloss Friedewald unter Volldampf. Hunderte Besucher ließen sich anlässlich der 700-Jahr-Feier des Schlossstädtchens Friedewald von stolzen Rittern, frechen Gauklern und zum Klang von Schalmei und Dudelsack in die Vergangenheit und ein farbenprächtiges Spektakel entführen. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits die Eröffnung am Freitagabend mit großem Kommerz war ein Erfolg, und beim anschließenden Ausflug in die Neuzeit – beim Public Viewing beim EM-Auftaktspiel – passte wohl keine Maus mehr in das Festzelt, in dem alle auf die riesige Leinwand schauten. Welch ein Glück, dass sich die Zeiten gewandelt haben. Im ...