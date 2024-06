Plus Herdorf Lösung in Sicht: Ein neuer Hausarzt für Herdorf Von Thomas Leurs i In die obere Etage der Alten Hütte wird in wenigen Wochen ein Arzt einziehen. Wer das ist, soll bald bekannt gegeben werden. Foto: Thomas Leurs Nachdem die Arztpraxis von Varol Duagi in Herdorf schließen musste, war die Not groß. Über Monate gab es nur noch eine Hausarztpraxis in der 6600-Einwohner-Stadt. Doch nun kündigt sich Besserung an. Lesezeit: 2 Minuten

Eine neue Arztpraxis soll am 1. August in Herdorf eröffnen, wie unsere Zeitung von der Diakonie in Südwestfalen erfahren hat. Das Gebäude, in das die neue Arztpraxis einziehen soll, ist schon lange im Gespräch für eine medizinische Nutzung. Es handelt sich das Gebäude über der Bäckerei Hehls direkt am Kreisel, in ...