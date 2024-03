Selbach hat einiges vorzuzeigen: Dorfwettbewerb ist ein willkommenes Zwischenziel

In Selbach fließt der Kölbach neben der Koriolanstraße her. In einem oberen Abschnitt sind bereits Maßnahmen zur Ufersicherung umgesetzt worden, im unteren Teil lässt die Verbandsgemeinde dies noch fortsetzen, um im Sinne der Starkregen- und Hochwasservorsorge Erosionsschäden zu verhindern. Foto: Elmar Hering