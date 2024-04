Plus Westerwald Neue Gebührenverordnung: Gestiegene Tierarztkosten belasten Halter im Westerwald Von Annika Stock i Die Tierarztkosten haben sich mit der Erhöhung der GOT im Jahr 2022 für Tierhalter und Tierschützer deutlich erhöht. Foto: Karolin Krämer Alles ist teurer geworden – auch bei der Tierhaltung. Einen großen Teil der Kosten macht der Besuch beim Tierarzt aus. Vor allem sozial schlechter gestellte Menschen und Tierschützer sind dadurch in der Bredouille. Lesezeit: 5 Minuten

Die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) ist hierbei essenziell, denn sie schreibt vor, wie tierärztliche Leistungen abzurechnen sind. Zuletzt wurde die GOT zum Stichtag 22. November 2022 erhöht. Dies führte dazu, dass sich manche Posten in den Praxen deutlich erhöht haben, während manche sich geringfügig reduziert haben, wie der ...