Weniger Geld für Hebammenzentrale? Deutliche Kritik im Altenkirchener Kreisausschuss am Vorgehen des Landes

In Kirchen soll eine Hebammenzentrale entstehen. Auch in Hachenburg wird Bedarf angemeldet – nicht verwunderlich, da die Geburtsstation am DRK-Krankenhaus dort geschlossen wurde. Allerdings will das Land nur eine Einrichtung fördern. Und dies zudem mit weniger Geld als zunächst angekündigt. Foto: Sina Schuldt/dpa