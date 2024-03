Expertin aus Weyerbusch schreibt Ratgeber: Mit frischen Ideen zurück ins seelische Gleichgewicht

Zur Person: Die Autorin Birgit Jakobs

Die promovierte Medizinerin Birgit Jakobs – geboren und aufgewachsen in Köln – ist ärztliche Psychotherapeutin mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung als Ärztin, davon etwa 18 Jahre im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie. Sie führt seit mehr als 13 Jahren eine eigene Psychotherapiepraxis in Weyerbusch. Ausgebildet in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie lässt sie hilfreiche Elemente aus anderen Therapierichtungen in ihre Arbeit mit Patienten einfließen, wenn dies sinnvoll erscheint. red Foto: Archiv Birgit Jakobs