Bodenplatte von Isert verschwindet: Wie der Kreis sich jetzt für Flüchtlinge rüsten will

Von Markus Kratzer

i Die Bodenplatte in der Gemarkung Isert, auf der schon einmal eine Flüchtlingsunterkunft stand, soll in Kürze verschwinden. Archiv Foto: Markus Kratzer

Wenn am Montag, 8. April, um 16 Uhr der Kreistag zu seiner Sitzung zusammenkommt, geht es am Ende einer langen Tagesordnung um die Umsetzung des Paragrafen 1 Absatz 2 des Landesaufnahmegesetzes, wie es im Behördendeutsch heißt. Konkret geht es hier um einen Beschlussvorschlag, der die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Notsituation regeln soll – und der im Vorfeld der Sitzung auch in den sozialen Medien für reichlich Zündstoff gesorgt hat.