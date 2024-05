Plus Adenau Mit Leib und Seele fürs DRK im Einsatz: Adenauer ehren Hermann-Josef Romes Von Werner Dreschers i Hermann-Josef Romes stand 26 Jahre an der Spitze des DRK-Ortvereins Adenau. Jetzt wurde er zum Ehrenmitglied ernannt (im Bild von links): Thorsten Schug, Bernadette Romes, Hermann-Josef Romes, Christian Frings, Heidi Arenz und Karin Robertz. Foto: Werner Dreschers Er stand 26 Jahre lang an der Spitze des DRK-Ortsvereins Adenau: Jetzt gibt Hermann-Josef Romes den Staffelstab weiter. Dies allerdings nicht, ohne dass ihn sein Verein gebührend verabschiedete – und Romes zum Ehrenmitglied ernannte. Sein Nachfolger tritt in große Fußstapfen. Lesezeit: 3 Minuten

Rege besucht war die Mitgliederversammlung des Ortsvereins Adenau vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in der Ahrhütte von Hotel Ewerts in Insul. Guido Nisius, Bürgermeister der VG Adenau, sprach seinen Dank an die Mitglieder aus, immer wieder bewähre sich das DRK in vielen Situationen. Er nannte exemplarisch den intensiven Einsatz in ...