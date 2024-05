Plus Altenahr

Bauausschuss Altenahr: Weg für Aufbau von Schulen und Rathaus in VG geebnet

Von Ulrike Walden

i Sobald alle Angebote geprüft sind, können auch weitere Aufträge zur Sanierung der Realschule plus (Ahrtalschule) vergeben werden. Foto: Ulrike Walden

Fast drei Jahre ist es her, dass die Flutkatastrophe die Schulen in Dernau und Altenahr verwüstete. Seitdem werden die Kinder in Ausweichquartieren unterrichtet. Nun ist Land in Sicht: Der Bauausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr fasste mehrere Beschlüsse, die den Weg für den Wiederaufbau ebnen sollen.