Plus Adenau Schmackhaftes aus Adenau: Wenn Rezepte zu Zeitdokumenten werden Von Claudia Voß i Gemeinsame Kostprobe: Der Aniskuchen ist wunderbar gelungen und schmeckt auch heute noch so gut wie damals, finden Helene Seuter (links), Christa Müller und Gertrud Heckmann (rechts). Foto: Claudia Voß „Heute backen wir Aniskuchen“, erklärte Gertrud Heckmann aus Adenau fröhlich, während sie gemeinsam mit Christa Müller und Helene Seuter sorgfältig die Zutaten abwog. Dass die drei Damen sich zum gemeinsamen Kuchenbacken zusammengefunden hatten, war kein reiner Zufall. Vielmehr wollten sie beweisen, dass es nicht viel braucht, um einen guten Kuchen zuzubereiten. Lesezeit: 3 Minuten

Ein feiner Duft, der unwillkürlich Erinnerungen an längst vergangene Kindertage und Weihnachtszeiten aufkommen ließ, lag jüngst in der Küche von Gertrud Heckmann in der Luft. Das passende Rezept zu diesem Vorhaben stammt aus dem Kochbuch des Adenauer Generationentreffs „Blick in Mutters Kochtopf zu Hungerszeiten“, welches jüngst in einer Neuauflage erschienen ...