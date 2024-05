Plus Bad Breisig Kurpark in Bad Breisig wird zur Partymeile: Für die neue Brunnenkönigin lacht die Sonne Von Martin Ingenhoven i Angenehmes Wetter, viele Besucher, gute Stimmung: Beim Brunnenfest in Bad Breisig am Donnerstag passt einfach alles. Foto: Hans-Jürgen Vollrath „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, dieses Fest am letzten Wochenende eröffnen zu müssen.“ Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Marcel Caspers die zahlreichen Gäste zur Krönung der neuen Bad Breisiger Brunnenkönigin Sophie I. Lesezeit: 3 Minuten

Die neue Majestät und eine ganze Reihe ihrer Vorgängerinnen freuten sich am Donnerstag über strahlenden Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen. Bereits eine gute halbe Stunde vor der Krönungszeremonie war die neue Königin standesgemäß in ihrer Kutsche begleitet von den Klängen des Spielmannszuges Bad Breisig am Kurpark angekommen. Chauffiert wurde sie nicht ...