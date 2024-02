Frauen in der Geschichte der Malerei: Ministerpräsidentin Dreyer eröffnet Ausstellung im Arp Museum

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Sonntag die Ausstellung „Maestras. Malerinnen 1500 bis 1900“ im Arp Museum Bahnhof Rolandseck eröffnet.

Eröffneten die Ausstellung „Maestras. Malerinnen 1500 bis 1900“ im Arp Museum Bahnhof Rolandseck: Landrätin Cornelia Weigand (von links), Arp-Museumsdirektorin Julia Wallner, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Kulturministerin Katharina Binz und die Landtagsabgeordnete Susanne Müller. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Das Museum widmet sich nach Angaben von Direktorin Julia Wallner dem Ziel, die Beiträge von Künstlerinnen sichtbar zu machen. So ist in Kooperation mit dem Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid noch bis zum 16. Juni eine umfassende Schau mit 68 Werken von 51 Malerinnen aus europäischen Museen und Privatsammlungen zu sehen. Die Ausstellung ist laut Arp Museum eine der ersten europäischen Schauen, die einen Epochen übergreifenden Überblick über den vielfältigen Beitrag von Frauen zur Geschichte der Malerei leistet. red