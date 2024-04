Plus Kalenborn

Besondere Ausstellung: Kalenbornerin Landwirtin gibt Einblicke in ihr Leben in Synagoge Ahrweiler

i In ihren Aufnahmen verarbeiten Sabine Nußbaum und Lothar Detert auch Situationen aus dem Alltag der Kalenborner Landwirtin. Foto: Lothar Detert

Dass sie selbst einmal eine Ausstellung gestalten würde, das hätte sich Sabine Nußbaum bis vor wenigen Monaten kaum vorstellen können. Doch es hat geklappt: Gemeinsam mit dem Husumer Fotografen Lothar Detert hat sie Stationen aus ihrem Leben und ihrem Alltag fotografisch in Szene gesetzt. Herausgekommen ist eine ganz besondere Ausstellung, die am Sonntag, 21. April, in Ahrweiler zu sehen ist.