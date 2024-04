Plus Bad Neuenahr

Erste Ballwechsel auf der neuen Tennisanlage: HTC Bad Neuenahr eröffnet nach der Flut sanierte Plätze

Von Jochen Tarrach

i Während auf der Terrasse des HTC-Clubheims im Hintergrund noch die Neueröffnung mit vielen Gästen gefeiert wurde, konnten auf den neuen Plätzen bereits die ersten Schmetterbälle platziert werden. Fotos: Jochen Tarrach Foto: Jochen Tarrach

Es war ein guter Tag für den Tennissport in der Kurstadt: Nachdem die Flut im Juli 2021 mit ihrer zerstörerischen Kraft über die städtischen Tennisanlagen im Lenné- und im Kaiser-Wilhelm-Park hinweggefegt war und nur noch Trümmer hinterlassen hatte, konnten nach aufwendiger Sanierung am Sonntag die ersten sechs, nämlich die östlich des Lenné-Schlösschens gelegenen Plätze neun bis 14, wieder in Betrieb genommen werden.