70 Nachwuchskräfte messen sich in Weibern: Wettbewerb im DRK-Kreisverband Ahrweiler i Am Kreiswettbewerb nahmen 70 Kinder aus den Ortsvereinen Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Niederzissen, Wehr sowie Weibern teil. Foto: Steffi Nett Der DRK-Ortsverein Weibern ist Schauplatz eines besonderen Treffens des Jugendrotkreuzes gewesen. Nach sechsjähriger Pause gab es im DRK-Kreisverband Ahrweiler wieder einen Wettbewerb, der 70 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren aus den Ortsvereinen Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Niederzissen, Wehr sowie Weibern anlockte. Lesezeit: 2 Minuten

Der Wettbewerb für die jugendlichen Nachwuchskräfte war in zwei Altersstufen aufgeteilt: In der ersten Altersstufe waren die Kinder zwischen sechs und 12 Jahre alt, in der zweiten zwischen 12 und 16 Jahren. Für den Ortsverein Bad Breisig gingen die Wasserwacht sowie die „Helping Hands next Generation“ und für den Ortsverein ...