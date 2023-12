Plus Koblenz Wenn Motorradfahrer zu Weihnachtsmännern werden: Heiligabend treffen sich Biker in Koblenz Ein Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche ist nichts Erstaunliches, ein Weihnachtsbaum im Beiwagen eines Motorrades schon eher. Von Doris Schneider

Aber in Koblenz ist es schon eine gute Tradition geworden, auch wenn die Aktion vor einem Jahr von dem Vorplatz am McDonalds in der Schlossstraße auf die andere Seite vor die Kirche gezogen ist: Seit 2008 treffen sich Motorradfahrer aus der gesamten Region an Heiligabend von 10 bis etwa 14 ...