Plus Wolken

Hoher Zeitaufwand und wenige Gestaltungsspielräume: Für Wolken gibt es keinen Bürgermeisterkandidaten

i Wie soll's weitergehen in Wolken? Die Gemeinde in der VG Rhein-Mosel hat bisher keinen Bürgermeisterkandidaten gefunden. Noch-Ortschef Walter Hain möchte aus diversen Gründen nicht weitermachen. Foto: Stefanie Braun

Die Kommunalwahl 2024 rückt mit großen Schritten näher und der Wahlkampf ist in vielen Orten in vollem Gange. Anders sieht es in Wolken aus, der Ort in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel sucht derzeit noch nach einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Bisher hat sich niemand gemeldet, weiß der zweite Beigeordnete Bernhard Maas. Fest steht: Der bisherige Bürgermeister Walter Hain (CDU) tritt nach zehn Jahren nicht mehr an.