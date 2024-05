Plus Mayen Festspielsommer in Mayen: Rund 100 Mitwirkende kommen erstmals zusammen i Die Mitwirkenden der Burgfestspiele 2024 kamen zum ersten Mal im Eifelmuseum zusammen. Foto: Peter Seydel Und plötzlich hat Mayen ein Theater. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für den Festspielsommer schon seit geraumer Zeit. Ein besonderer Moment ist es aber trotzdem immer wieder, wenn zum Probenstart alle Mitarbeitenden der Burgfestspiele erstmalig zusammenkommen, teilt die Stadt Mayen mit. Lesezeit: 1 Minute

Nun war es wieder so weit: Oberbürgermeister Dirk Meid und Intendant Alexander May begrüßten die rund 100 Mitwirkenden aus dem Schauspielensemble, dem Burgfestspiele-Chor und den verschiedenen Gewerken sowie die Regieteams der vier Eigenproduktionen in den Räumen des Eifelmuseums und betonten noch einmal die Bedeutung der Burgfestspiele für Mayen und die ...