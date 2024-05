Hans-Georg Hammes möchte Ortsbürgermeister in Ochtendung werden: „Gemeinsam anpacken“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich heiße Hans-Georg Hammes, bin 65 Jahre alt. Seit meiner Geburt lebe ich in Ochtendung. Ausbildung zum Elektroinstallateur, danach Berufssoldat – hier: Ausbildung zum Hubschrauberpilot, Ausbildung zur Führungskraft, Chef von Fliegerstaffeln im In- und Ausland, Kommandant des Heeresflugplatzes Mendig, Dezernent militärischer Flugbetrieb Deutschland, Manager bei der Flugmesse ILA Berlin. Ich engagiere mich in der Automobilen Kultur Ochtendung und bin als Mitbegründer im Kulturverein „NetteART“ tätig.

Mein politischer Werdegang

Neustarter in der Kommunalpolitik, bis dato jedoch immer interessierter „Beobachter“ der kommunalen und bundespolitischen Ebenen.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Meine Themen kurz gefasst: Kommunikation mit und Information für die der Bürger verbessern; Service stärken – Verwaltung managen. Ich möchte als Motor dienen, bestehende Projekte zu managen, diese mit Einsatzwillen und Zielstrebigkeit schneller zum Ziel führen. Den Ort schöner, für die Mitmenschen liebens- und lebenswerter gestalten. Jugendarbeit liegt mir besonders am Herzen. Hier bieten unsere vielfältigen Vereine eine erfolgsversprechende Grundlage, das Angebot für die Jugend, unseren Jugendtreff, will ich aufstocken. Als Dienstleister möchte ich den Service für die in erster Linie älteren Menschen, verbessern. Gemeinschaft macht stark! Hierzu werde ich zur Bildung von Projektgruppen und Initiativen werben, diese in ihrer Arbeit begleiten oder auch moderieren.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich will das Bild – Sauberkeit und Ordnung – wie auch die Stellung von Ochtendung verbessern. Dazu gehört die Verschönerung der Ortseinfahrten und Grünflächen wie auch der Ausbau von Wanderwegen für unsere Bürger. Wichtige Projekte wären die Erneuerung des Dorfplatzes, Kreiselverkehrsregelung Koblenzer Straße, ich werde das Dorfbild positiv verändern, Baulücken im Ort schließen. Ich möchte einen Bolzplatz für die Jugend. Wir werden digitaler und moderner werden (müssen)!

Das sind meine Ecken und Kanten

Noch geduldiger zu werden, nicht zu überfordern.

Das ist mein politisches Motto

Anpacken. Gemeinsam. Die Zukunft. Für Ochtendung

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.