Mehr als 500 Trödelstände: Pfingstmarkt lockt am 19. und 20. Mai nach Mayen

Mehr als 500 Trödelstände werden beim Pfingstmarkt am Sonntag und Montag, 19. und 20. Mai, in der Mayener Innenstadt aufgebaut.

Von Schallplatten bis Kinderwagen, von Bilderbuch bis Schraubschlüssel – auf dem Markt gebe es für Schnäppchenjäger einiges zu entdecken, teilt die Stadt Mayen mit. Neben den vielen Trödelständen gibt es auch wieder Drehorgelspieler, Imbissstände und Kinderkarussells. Zum Pfingstmarkt seien die City- und die Burggarage am Sonntag und Montag, 19. und 20. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, teilen die Stadtwerke Mayen mit. Wer am Abend noch etwas länger in der Innenstadt bleiben möchte, nimmt sein Parkticket oder seine Dauerparkkarte mit und kann damit auch nach den Öffnungszeiten ausfahren.