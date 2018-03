App des Monats August: Der Traum vom eigenen Restaurant

Ob die eigene Autowerkstatt, eine Farm oder ein Restaurant – mit Computerspielen und Smartphone-Anwendungen kann der Mensch alles "leiten", was er will. Das PC-Spiel "Diner Dash" entpuppte sich vor einigen Jahren als kurzweiliger Zeitfresser. Mittlerweile gibt es für Android-Handys die Version Home-town Diner Frenzy. Das Spielprinzip ist das gleiche, die Ausführung hingegen eine Enttäuschung.

Das Prinzip: Die Aufgaben, die Restaurantbesitzerin Flo zu erledigen hat, sind überschaubar: Die Kunden bekommen den perfekten Platz zugewiesen; irgendwann nimmt Flo die Bestellung auf, gibt sie an den Küchenchef weiter. Dieser zaubert ein leckeres Gericht. Das wiederum möchte der Gast möglichst schnell haben. Am Ende wird der Tisch abgeräumt – und mit Sicherheit wartet bereits der nächste Gast auf einen freien Platz. Level für Level kommen neue Tische – und damit mehr Gäste – hinzu. So steigt der Schwierigkeitsgrad. Hat der Spieler genügend Punkte gesammelt, steigt er auf. Das Spiel hat Suchtpotenzial, so viel ist klar.

Die Benutzung: Das Display ist für diese Art des Spiels sehr klein. Davon abgesehen, trifft man – unabhängig davon, wie genau man zielt – in 25 Prozent der Fälle nicht den richtigen Punkt. Und wer Zeit verliert, verliert wertvolle Punkte.

Speichern nicht möglich: Kurzweilig hin oder her: Irgendwann vergeht die Lust, und das Handy wird zur Seite gelegt – in dieser Version deutlich früher als in der PC-Version. Greift der Nutzer später erneut zur App und möchte weiterspielen, ist Frust angesagt. Die App speichert den Spielfortschritt nicht ab. Der Spieler beginnt wieder mit zwei Tischen. Auch alle Extras, die im Laufe des Spiels erworben wurden, sind verloren.

Manko: Schade, ein lustiges, kurzweiliges Spielprinzip wird hier kaputtgemacht. Das Level-System mit verschiedenen Restaurants – vom Diner über den Mexikaner bis hin zum teuren Asiaten – gibt es in der Android-Version gar nicht.

Version für iPhone und iPad: Für Apple-Freunde gibt es im iTunes-Store das Spiel "Diner Dash" kostenlos. Auf iPhone und iPad läuft das Spiel präzise, und es stellt sich schnell das typische Spielegefühl ein, das viele von ähnlichen Facebook-Spielen kennen. Doch der süchtig machende Belohnungseffekt führt dazu, dass die kostenlose Version nicht mehr ausreicht und mal schnell einige Euro ausgegeben werden. Wer den Verlockungen nicht widerstehen kann, mehrere Gourmet-Restaurants zu eröffnen, für seine Gäste im Grünen zu grillen oder gar ein Hotel in der Deluxe-Version zu managen, zahlt für jede weitere Option 2,39 Euro.

Preis: Die Android-Version ist kostenlos, alles andere wäre auch blanker Hohn. Die Basis-Version für iPad und iPhone ist kostenlos. Von unserer Redakteurin Katharina Dielenhein