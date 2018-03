Wachkoma: Erster Termin vor Gericht

Mainz – Mehr als ein Jahr nach dem Wachkoma-Fall einer Patientin in einer Mainzer Schönheitsklinik steht der erste Gerichtstermin fest: Für die vom Ehemann der Frau eingeleitete Schadenersatzklage ist am 14. August der sogenannte Gütetermin vor dem Mainzer Landgericht. Das teilt dessen Mediensprecher, Richter Matthias Weidemann, auf MRZ-Anfrage mit.

Fontana-Klinik in Finthen.

Foto: Braun – Harry Braun

Die Angehörigen fordern eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 863 800 Euro. Die Klage sei nötig, weil die Berufshaftpflichtversicherung der Klinik bisher jede Zahlung verweigert, sagt die Anwältin der Familie, Michaela Bürgle. Die geforderte Summe erhöhe sich jeden Monat um rund 3000 Euro wegen der hohen Pflegekosten für die Komapatientin, die seither in einem Pflegeheim betreut wird.

Allein mit der Nachtwache

Was war geschehen? Am 20. Juni 2011 lässt die damals 52-jährige Frau, Mutter zweier Mädchen im Teenager-Alter, in der privaten Fontana-Klinik in Mainz-Finthen eine umfangreiche Gesichtsstraffung vornehmen. Wie der Klageschrift für die Zivilklage zu entnehmen ist, wird die Patientin nach der achtstündigen Operation unter Vollnarkose problemlos wach. Sie wechselt aus eigener Kraft auf eine rollbare Liege. Im Patientenzimmer soll sie noch wenige Tage zur Beobachtung bleiben. Etwa anderthalb Stunden später verlassen Fontana-Chefarzt Klaus G. Niermann und der Narkosearzt die Klinik. Bei der Patientin bleibt die Nachtwache allein zurück, eine damalige Medizinstudentin im zehnten Semester. Anwältin Bürgle wird später heftig kritisieren, dass die Nachtwache keine examinierte Pflegekraft war und über keine spezielle Notfallausbildung verfügt habe.

Aufgrund eines Ablaufs, den Gerichte noch zu klären haben, holt die Nachtwache aus dem unverschlossenen OP-Saal die unbeschriftete Flasche mit der restlichen Infusion und legt sie der Patientin an. Die Flasche enthält jedoch die restliche Lösung mit dem Narkosemittel Propofol, das im Zusammenhang mit dem Tod der Pop-Ikone Michael Jackson traurige Bekanntheit erlangt hat. Die Patientin erleidet einen Herzstillstand. Verzweifelte Wiederbelebungsversuche durch die Nachtwache bleiben ohne Erfolg. Erst der in Panik herbeigerufene Notarzt bringt das Herz der Frau wieder zum Schlagen. Doch ihr Gehirn ist durch den Sauerstoffmangel schon so stark geschädigt, dass sie aller Voraussicht nach nie wieder aus dem Koma erwachen wird.

Dr. Klaus G. Niermann, Chef und einziger Operateur der Klinik, spricht von einer "furchtbar tragischen Entwicklung, für die Bedauern gar kein Ausdruck ist". Er unterstütze den Entschädigungsanspruch der Familie, "auch wenn Schadenersatz niemals alles wieder gut machen kann", sagte er der MRZ. Der Gerichtstermin bedeute hoffentlich, dass die Berufshaftpflichtversicherung in die Regulierung eintritt. Niermann versichert, dass nur noch staatlich geprüfte Pflegekräfte als Nachtwachen beschäftigt würden.

Neben der Zivilklage läuft das strafrechtliche Verfahren. Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt seit 13 Monaten wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den Chefarzt, den für die Operation engagierten freiberuflichen Narkosearzt sowie die Nachtwache.

Ermittler warten auf Gutachten

Der Leitende Oberstaatsanwalt Klaus-Peter Mieth sagte auf MRZ-Nachfrage, er warte noch auf das endgültige medizinische Gutachten. Die erste Fassung vom April habe Fragen offen gelassen. Es sei nicht ganz klar, welche Bedeutung die Verabreichung des Narkosemittels Propofol für den Herz-Kreislauf-Stillstand hatte. Der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachter müsse entsprechende Nachfragen beantworten. "Darauf warten wir noch." Claudia Renner