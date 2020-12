Wien

„Na. Des is kei Spiel.“ Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Majorin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im neuen Wiener „Tatort“ in – ja, was eigentlich? Einem Mordfall? Schlaganfall? Oder doch einem Anschlag? Einem Selbstmord? Einer Verschwörung? Fahrerflucht jedenfalls schließt Kollege Schimpf aus: „Sonst wären ja die Kollegen vom Verkehr dafür zuständig.“