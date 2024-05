Superlative satt – 5x: Krasse China-Kracher

Anzeige

SP-X/Peking. Auf der Auto China 2024 in Peking hat die chinesische Autoindustrie Ende April die Muskeln spielen lassen. Neben der schieren Menge an neuen E-Autos beeindruckten die Hersteller aus dem Reich der Mitte mit nicht ganz alltäglichen Modellen.

Ein fescher Flügeltürer mit reichlich Elektro-Power: Aion Hyper SSR Foto: SP-X/Mario Hommen

Aion Hyper SSR

Die Topversion des Hyper SSR soll in weniger als zwei Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten Foto: SP-X/Mario Hommen

Zu den aufsehenerregenden Neuheiten gehört der Elektro-Sportwagen Hyper SSR der jungen GAC-Marke Aion. Der flache, gut viereinhalb Meter lange Flügeltürer kann in China bereits in zwei Antriebsvarianten bestellt werden. Das Einstiegsmodell verfügt über einen Mittelmotor und Hinterradantrieb, während die Ultimate-Version einen dreimotorigen Allradantrieb bietet. Für Letzteren nennen chinesische Medien eine Systemleistung von 913 kW/1.225 PS und 12.000 Newtonmeter Drehmoment, was einen Sprint auf 100 km/h in 1,9 Sekunden ermöglichen soll. GAC kombiniert eine 75 kWh-Batterie mit einer 900-Volt-Architektur. Die Reichweite soll mehr als 500 Kilometer betragen. Die Flunder hat eine Karbonkarosserie, ein variables Aerodynamiksystem, ein digitales Cockpit und automatisierte Fahrfunktionen. Der Einstiegspreis für den Hyper SSR liegt bei rund 166.000 Euro.

Dongfeng hat einen elektrisch angetriebenen Pickup auf der Auto China vorgstellt Foto: SP-X/Mario Hommen

Hongqi EH7 Convertible

Über 1.300 PS soll der Dongfeng Pickup, der ein wenig an den Cybertruck von Tesla erinnert, leisten Foto: SP-X/Mario Hommen

Hongqi ist eine Premiummarke der FAW-Gruppe. Aktuell setzt man bei Hongqi auf einen Marktstart in Deutschland sowie auf eine Elektrooffensive. Zu den neuen Elektroautos gehört die viertürige Limousine EH7, die in Peking auch als zweitüriges Cabrio präsentiert wurde. Der knapp fünf Meter lange 2+2-Sitzer verfügt über ein klassisches Stoffdach, das sich auf Knopfdruck elektrisch öffnen und schließen lässt. Dabei verschwindet das Dach komplett in einem Verdeckkasten, der sich zwischen Rückbank und Kofferraum verbirgt. Der Innenraum bietet ein digitales Cockpit mit zwei Bildschirmen, die sich von der Fahrertür bis zum Beifahrersitz erstrecken. Auf Schalter und Knöpfe wurde weitgehend verzichtet. Hongqi präsentierte den EH7 in Peking mit einem 455 kW/619 PS starken Elektroantrieb, der den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in unter vier Sekunden ermöglicht. Die Batterien kommen von CATL. 600 Kilometer Reichweite sollen mit einer Wechselbatterie möglich sein, in der Version mit fest eingebauter Langstreckenbatterie sogar 800 Kilometer.

Speziell für Picknick-Fans bietet der Pickup von Dongfeng eine Zeltkonstruktion, die sich über dem offenen Heck aufstellen lässt Foto: SP-X/Mario Hommen

GAC Trumpchi Empow R

Große Luxus-Vans sind in China groß in Mode. Auch die Chery-Marke Exeed will hier präsent sein. Das Konzept E08 gibt Ausblick auf ein noch für dieses Jahr geplantes Serienmodell Foto: SP-X/Mario Hommen

Ein weiteres neues Cabriolet aus China ist der GAC Trumpchi Empow R. Basis ist die 2021 eingeführte Limousine Empow in der vom Allgäuer Tuner Abt veredelten, leistungsstarken Verbrenner-Variante R. Als Antrieb dient ein 195 kW/265 PS starker Zweiliter-Turbobenziner in Kombination mit einem Achtgang-Automatikgetriebe. Der Sprint auf Tempo 100 soll in rund sechs Sekunden gelingen, die Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h betragen. Im Gegensatz zur Limousine bietet das Cabriolet nur zwei Türen und einen engen Fond. Damit das Stoffdach unsichtbar in einem Verdeckkasten zwischen Kofferraum und Rücksitzbank verschwinden kann, musste die Fahrgastzelle schrumpfen. Moderne Konnektivitätstechnologien, eine Fahrergesichtserkennung und ein Yamaha-Soundsystem sind an Bord.

Auf 5,20 Meter erstreckt sich der monolithisch wirkende Exeed E08 Foto: SP-X/Mario Hommen

Exeed E08

Ein weiteres neues Cabriolet ist der GAC Trumpchi Empow R Foto: SP-X/Mario Hommen

Das Konzept E08 der Chery-Marke Exeed in Peking wirkt schon durch seine 5,2 Meter lange Karosserie imposant. Hinzu kommt das monolithische Design mit einer wuchtig inszenierten Front, die von einer großen glatten, in Wagenfarbe lackierten Fläche dominiert wird. Diese ist transluzent und kann von innen beleuchtet werden, so dass der Eindruck eines überdimensionalen Kühlergrills entsteht. Der MPV verzichtet auf Griffe an den vier Schiebetüren. Die vorderen gleiten nach vorne, die hinteren nach hinten. So entsteht ein extragroßer Einstieg in den Innenraum mit drei Sitzreihen ohne störende B-Säulen. Der Kofferraum kann auch als Picknick-Lounge genutzt werden, denn dort befindet sich ein zur Heckklappe ausgerichtetes Sofa, auf dem man vor Sonne und Regen geschützt den Blick in die Natur genießen kann.

Anders als die meisten Neuheiten auf der Auto China wird der GAC Trumpchi Empow R von einem klassischen Benziner angetrieben Foto: SP-X/Mario Hommen

Dongfeng Concept Pickup Truck

Während in Europa die Zahl der Cabrioletmodelle in den vergangenen Jahren stark abgenommen hat, haben die Chinesen das Thema für sich entdeckt, wie sich am Beispiel des Hongqi EH7 Convertible zeigt Foto: SP-X/Mario Hommen

Ein imposantes Riesenauto mit besonderem Freizeitwert ist auch der von Dongfeng vorgestellte Pickup Truck. Auch dieser offiziell als Konzeptfahrzeug deklarierte Geländewagen beeindruckt allein durch seine Außenmaße. Hinter der viertürigen Fahrgastkabine bietet das Freizeitmobil noch eine Ladefläche, aus der sich eine Art Zelt ausklappen lässt. Das Zelt ist ein Zugeständnis an den aktuellen Freizeitmobil-Hype in China. In seiner Größe erinnert der Dongfeng an den Tesla Cybertruck, allerdings verzichtet die Blechhaut auf scharfe Kanten und rechte Winkel. Bei der Leistung lässt sich Dongfeng nicht lumpen: Ein über 1.300 PS starker Elektroantrieb soll in dem Trumm stecken.

Über 600 PS kann der von der Elektro-Limousine Hongqi EH7 abgeleitete Aufschnitt stark sein Foto: SP-X/Mario Hommen

Mario Hommen/SP-X