Mit KI und vegan – Kleines Update für Mercedes C-Klasse und GLC

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Das Infotainmentsystem MBUX mit 5G-Datenübertragung hält nun Einzug in die Mercedes C-Klasse und in das SUV und Coupé GLC. Mit ihm lassen sich Komfortfunktionen mittels künstlicher Intelligenz automatisiert an persönliche Vorlieben anpassen. So stellt sich zum Beispiel ab einer bestimmten Außentemperatur die Sitzheizung ein. Außerdem bietet Mercedes für die Mittelklasse-Modelle nun einen lederfreien Lenkradbezug an, so dass das Interieur komplett lederfrei geordert werden kann.

Mercedes hat seine C-Klasse-Modelle aufgefrischt Foto: Mercedes

Zwei neue Außenfarben aus dem Manufaktur-Programm stehen ebenfalls zur Wahl. Für den GLC ist zudem ein digitaler Fahrzeugschlüssel verfügbar. Die Preise für die C-Klasse Limousine starten bei rund 47.700 Euro, für das T-Modell ruft Mercedes mindestens 49.500 Euro auf. Der GLC kostet ab 59.800 Euro, das GLC Coupé ist ab 62.600 Euro zu haben.

Elfriede Munsch/SP-X