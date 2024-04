Mehr Reichweite für Plug-in-Hybride – Audi Q7 und Q8

Anzeige

SP-X/Ingolstadt. Rund ein Vierteljahr nach dem Lifting der konventionellen Modelle bringt Audi nun auch die Plug-in-Hybridvarianten von Q7 und Q8 auf die Straße. In dem SUV und davon abgeleiteten SUV-Coupé arbeitet jeweils eine Kombination aus 3,0-Liter-V6-Benziner und E-Motor, die je nach Variante 290 kW/394 PS (55 TFSI e) oder 360 kW/490 PS (60 TFSI e) leistet. Gegenüber den Vorgängervarianten entspricht das einem leichtem Leistungszuwachs.

Audi bringt den gelifteten Q8 nun auch als Plug-in-Hybriden Foto: Audi

Deutlich zugelegt hat die elektrische Reichweite, die nun statt maximal 48 Kilometer bis zu 85 Kilometer betragen soll. Geladen wird an der Wallbox mit 7,4 kW, ein Schnellladeanschluss ist nicht an Bord. Zur Ausstattung zählen 19 bis 21 Zoll große Leichtmetallräder, Rückfahrkamera und – in Verbindung mit dem stärkeren Antrieb – Luftfederung. Auf der Optionsliste finden sich unter anderem HD-Matrix-LED-Scheinwerfer, Allradlenkung und eine aktive Wankstabilisierung. Die Preise starten bei 85.500 Euro für den Q7 55 (Q8 55: 92.900 Euro), den Top-Antrieb gibt es ab 96.000 Euro (Q8 60: 103.200 Euro).

Holger Holzer/SP-X