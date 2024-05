Literarisch aufgewertet – DS Kollektion „Antoine de Saint-Exupéry“

DS Automobiles arbeitet fleißig am Premium-Image mit französischem Flair. Helfen soll dabei eine neue Sonderkollektion.

SP-X/Paris. Der französische Hersteller DS Automobiles erweitert sein Angebot um die Kollektion Antoine de Saint-Exupéry. Die Sonderedition erinnert an den vor 80 Jahren verunglückten Schriftsteller und Flieger und ist für die Modelle DS 3, DS 4 und DS 7 verfügbar. Die junge Tochter der Stellantis-Gruppe will damit ihr automobiles Image mit dem literarischen und abenteuerlichen Erbe de Saint-Exupérys verbinden und ihr Profil als französische Premiummarke schärfen. Die ersten 80 europäischen Kunden eines Kollektionsmodells erhalten eine Urkunde mit dem Namen des Sterns. Die neue Kollektion ist ab sofort in limitierter Auflage erhältlich und kann bis Ende 2024 bestellt werden.

Jede Baureihe der Sonderserie greift die Welt eines Buches des Schriftstellers auf. Das Editionsmodell des DS 3 (ab 37.690 Euro) trägt dabei ein Zitat aus dem Buch „Der kleine Prinz“, der DS 4 (ab 44.200 Euro) aus „Südkurier“ und der DS 7 (ab 51.190 Euro) aus „Citadelle – Die Stadt in der Wüste“. Alle Fahrzeuge zeichnen sich durch eine Innenausstattung aus braunem Nappaleder und eine Stickerei auf dem Armaturenbrett aus. Außerdem tragen sie eine Reihe von Plaketten sowie Einstiegsleisten mit dem Schriftzug de Saint-Exupérys und eingravierten Zitaten aus den Büchern. Ein neuer, golden schimmernder Perlmuttlack bereichert die Farbpalette. Er trägt den Namen eines weiteren Werks, „Nachtflug“, und ist exklusiv für die Sonderserie erhältlich.

Ähnlich wie bei den wiederkehrenden Modekollektionen der Pariser Haute-Couture-Häuser plant DS Automobiles, jedes Jahr eine neue Sonderserie mit viel Tamtam auf den Markt zu bringen. Die erste Edition „Esprit des Voyage“ aus dem Jahr 2023 machte immerhin rund 12 Prozent des Absatzes aus. Diesen Anteil will DS mit künftigen Kollektionen ausbauen.

Antoine de Saint-Exupéry kam am 31. Juli 1944 während einer Luftaufklärungsmission im Zweiten Weltkrieg vor der Mittelmeerküste auf tragische Weise ums Leben. Er hinterlässt ein Werk, zu dem auch „Der kleine Prinz“ gehört – ein universelles Märchen, das heute als eines der meistübersetzten Bücher der Welt gilt.

Alexander Sellei/SP-X