E-Autos senken Flottenausstoß – Emissionen von Neuwagen in Europa

SP-X/Brüssel. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der europäischen Neuwagen ist gesunken. Für 2023 hat die Europäische Umweltagentur (EEA) einen Mittelwert von 106,6 Gramm pro Kilometer errechnet, was einer Reduktion von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hauptgrund ist der wachsende Anteil an E-Autos an den Neuzulassungen, der im gleichen Zeitraum um zwei Prozentpunkte auf 15,5 Prozent zugelegt hat. Insgesamt rollten 2023 in der EU, Island und Norwegen 10,7 Millionen Pkw neu auf die Straße.

E-Autos bleiben gefragt Foto: Heidelberg

Auch im Transporter-Segment gingen die Emissionen zurück. Im Schnitt stießen die 1,2 Millionen neuen Lieferwagen 180,8 Gramm CO2 pro Kilometer aus, 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Marktanteil rein elektrischer Modelle legte hier ebenfalls um zwei Prozentpunkte zu und erreichte 8 Prozent. Grundlage der Statistik sind sowohl bei den Pkw als auch bei den Nutzfahrzeugen die offiziellen Herstellerangaben, nicht die Realverbräuche im Straßenverkehr.

Holger Holzer/SP-X