Die Stille ist vorbei: Abrissbagger schaffen in der verlassenen Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg Platz für das neue Wohngebiet Ellinger Höhe, das 2000 Menschen ein neues Zuhause werden soll. Was aktuell zum Projektablauf bekannt ist.

Der Startschuss für ein neues Koblenzer Stadtquartier ist gefallen: Auf dem verlassenen Gelände der Fritsch-Kaserne in Niederberg reißen 40 Arbeiter mit schwerem Gerät seit drei Wochen die alten Fahrzeughallen und Unterkunftsgebäude ab, die seit Jahrzehnten verkommen. Damit ist für jeden sichtbar: Hier wird nun ein neues Kapitel für das 12,5 Hektar große Areal geschrieben.

2000 Menschen sollen hier einmal leben, wenn das Wohngebiet Ellinger Höhe fertig ist. Wir erklären, was auf dem Kasernengelände in den kommenden Monaten und Jahren passieren wird.

i Der Eingang zum markanten Kastellbau wurde bereits abgerissen, das Material liegt links und rechts daneben. Die gefällte große Trauerweide, die bis vor Kurzem im Hof lag, wurde gehäckselt und das Holz auf den Begleitflächen der Wege verteilt, wie hier zu sehen. Katrin Steinert

1Wie sieht es aktuell auf dem Gelände aus? Bereits vor dem Frühjahr wurden einige Bäume gefällt, um die Brutschutzzeit der Vögel zu achten. Das Holz wurde am Ort gehäckselt und entlang der Wege auf die Begleitflächen gestreut. BPD-Projektleiter Adrian Jukic erklärt: „So sieht es hier etwas ordentlicher aus.“ Er lacht. Denn ansonsten besteht der Charme des Geländes aktuell darin, dass aus verfallenen Gebäuden junge Bäume herauswachsen, Fenster und Türen schief in den Angeln hängen – und draußen mittlerweile große Betonbrocken und Schlangen aus Stahl zu Bergen aufgeschüttet liegen und die Szenerie prägen.

i Die Abriss- und Recyclingfirmen schaffen Platz für die weiteren Arbeiten. Hier wurde bereits ein Unterkunftsgebäude eingerissen. Das Material wird auf dem Gelände sortiert und kleingebrochen. Vieles wird auf der Baustelle später wiederverwendet. Katrin Steinert

Adrian Jukic, der am Freitag über das Gelände führt, leitet das BPD-Neubauprojekt Ellinger Höhe auf dem Niederberg und freut sich, den Fortschritt auf dem Areal zeigen zu können.

Beim Rundgang mit Oberbürgermeister David Langner und Baudezernent Andreas Lukas wird deutlich, dass im alten Unterkunftsbereich der Fritsch-Kaserne (ab 1937 gebaut) schon einiges plattgemacht wurde: Ein komplettes Unterkunftsgebäude wurde eingerissen, Unmengen an Baumaterial liegen dort aufgetürmt. Zwischen diesem Berg und dem benachbarten Haus, das bald wegkommt, wird die Baustellenzufahrt für den Rückbau eingerichtet – und hier wird dann auch die Erschließungsstraße ins neue Stadtviertel führen.

2 Was passiert mit dem ganzen Abbruchmaterial? Den Projektentwicklern und den beiden Abriss- und Recyclingfirmen ist es wichtig zu betonen, dass der allergrößte Teil, gut 95 Prozent des Abbruchgesamtgewichts, recycelt und damit wieder in den Baustoffkreislauf eingebracht wird. Nachhaltigkeit spiele bei diesem Entwicklungsprojekt eine sehr große Rolle, heißt es immer wieder von verschiedenen Stellen.

i Sortiert nach Größe und Materialart, um es weiterzuverarbeiten: 95 Prozent der Gewichtsprozente werden recyclet und können wiederverwendet werden. Katrin Steinert

Ein Großteil des Abbruchmaterials wird auf dem Gelände selbst durch Hochleistungsgeräte gebrochen, untersucht und dann der Weiterverwertung zugeführt. „Nur den Bims, den können wir hier nicht wiederverwenden“, sagt einer der Experten. Wenngleich viel davon verbaut wurde, meint ein anderer. „Überall an den Gebäuden sieht man das.“

Es gibt auch giftige Stoffe, die nicht wiederverwertbar sind und gesondert entnommen und entsorgt werden müssen: So sind die Dächer beispielsweise alle mit asbesthaltigen Platten belegt.

i Bims, über all Bims: Unter dem abgetragenen Putz des Gebäudes sieht man das regional typische Vulkangestein verbaut. Katrin Steinert

3Werden auch vorhandene Bauelemente entnommen und wiedereingesetzt? Ja, dort, wo es geht, soll eingebautes Material aufgenommen, gelagert und später wieder eingebaut werden. Tobias Pommerening ist bei dem BPD-Projekt unter anderem für die Bereiche Nachhaltigkeit, Innovation und Planung des öffentlichen Grüns zuständig. Er erklärt, dass das Kopfsteinpflaster aufgenommen wird. „Und später wird es wieder in die Grünflächenanlagen gelegt und für Akzente genutzt.“

i Die alten Werkstatthallen werden aktuell entkernt und plattgemacht, um Platz für die weiteren Abrissarbeiten zu schaffen. Einige dieser Türen wurden gesichert, um sie später einmal für Jugendangebote zu nutzen. Diese Aufnahme stammt von Mitte Mai, als der Abriss noch nicht lief. Katrin Steinert (Archiv). Katrin Steinert

Pommerening berichtet, dass man sich auch sechs Stahltüren aus den alten großen Werkstatthallen gesichert hat. „Die könnten später bei einem Jugendprojekt genutzt und von den jungen Leuten gestaltet werden“, sagt er. Auch die Bruchsteinmauern und vor allem die schweren Betonquader, die diese bedecken, will ein Kollege für die Gestaltung des grünen Bandes und die Regenwasserführung gesichert wissen.

„Wir haben auch versucht, die Poller vor den Werkstatthallen zu sichern, um sie im Freiraum an anderer Stelle wiederzuverwenden“, sagt Pommerening. Beim Ziehversuch hat sich aber gezeigt, dass das nicht klappt wie erhofft. Der kaputte Betonpoller liegt am Rand auf einem Haufen Schutt.

4Wie ist der weitere Zeitplan? Bis Ende dieses Jahres, Anfang kommenden Jahres soll ein Großteil abgerissen sein, berichtet Adrian Jukic, Regionalbüroleiter der BPD Immobilienentwicklung. Sein Kollege Christian Toop betont, man habe Großes vor: „Im Januar, Februar, März 2026 beginnen wir mit den Erschließungsarbeiten, im Sommer mit der Vermarktung von Wohnraum.“ Ziel ist es, wie Jukic gegenüber unserer Redaktion einmal erklärte: das Quartier zu planen, zu bauen – und zu verkaufen.

i Eine Wasserkanone, wenn sie angeschaltet ist, sprüht feine Tropfen in die Luft, die den Abbruchstaub zu Boden bringen. Das sei effektiv und wassersparend, sagt ein Abbruchexperte. "Aber ganz vermeiden lässt sich der Staub dennoch nicht." Katrin Steinert

Das gesamte Neubauvorhaben wird bis etwa 2031 umgesetzt, teilt die BPD mit. „Die Übergaben der ersten Wohneinheiten sind für 2027/2028 vorgesehen“, heißt es weiter.

Oberbürgermeister David Langner zeigt sich froh darüber, dass man nun etwas sieht, was jahrelang vorbereitet wurde. Er betont die Bedeutung des Viertels für die Stadt. Viele Menschen sprechen in Deutschland über Wohnungsbau und wie man vorankommen kann, meint er. „Mit diesem Areal machen wir einen kräftigen Aufschlag.“ Für die Stadt sei wichtig, dass die Integration in die Umgebung funktioniert: was Verkehr, Lärm, Nachbarschaften und vieles mehr angeht. „Das Tolle ist, dass die BPD Infoveranstaltungen macht und hier am Ort (Niederberger Höhe 1c) mit ihrem Büro für jeden ansprechbar ist.“

5 Wie soll das Viertel einmal aussehen? Auf den 12,5 Hektar entstehen in den kommenden Jahren laut BPD-Mitteilung rund 760 Wohneinheiten: Mehrfamilienhäuser mit Geschosswohnungsbau und Einfamilienhäuser als Doppel- und Reihenhäuser.

Baudezernent Andreas Lukas erklärt, dass man im städtebaulichen Vertrag ausgehandelt hat, dass 20 Prozent sozialer Wohnungsbau entstehen muss. „Das bedeutet, dass wir hier 150 Sozialwohnungen bekommen.“ Zum Vergleich: „Aktuell haben wir 650.“ Das löse zwar nicht alle Wohnraumprobleme. Aber es sei eben auf einen Schlag doch schon eine Menge.

i In dem Plan der BPD ist die Aufteilung des neuen Quartiers Ellinger Höhe zu sehen mit seinen rund 760 Wohneinheiten. Von Ost nach West verläuft ein grünes Band, das stellenweise offen Wasser führt und als natürliche "Klimaanlage" und Naherholungsfläche dient. In dem Bereich wird es viele große und kleine Mulden geben, in denen sich Wasser sammeln kann und Richtung Westen läuft, wo es gesammelt wird. 70 Prozent verdunsten auf dem Weg durchs Viertel. BPD Immobilienentwicklung

Gestalterisch wird das neue Quartier von einem grünen Band durchzogen, das als Naherholungsfläche dient und zu einem guten Klima beitragen soll. Es schlängelt sich von Ost nach West und wird Wasser führen, was nicht überall sofort sichtbar wird. Mal gibt es große Mulden als Rasenflächen, mal schmalere Stellen.

Tobias Pommerening erklärt, dass das Wasser auf seinem Weg durchs Gebiet zu 70 Prozent verdunstet und dadurch zur Abkühlung beitrage, zugleich auch Pflanzen und Tiere versorge. Zudem verläuft das Band in einer Windachse, wodurch zusätzliche positive Effekte auf die Umgebung erzielt werden.

i Tobias Pommerening ist bei der BPD für Nahhaltigkeit, Innovation und die Planung öffentlichen Grüns zuständig. Er erklärt, dass das Kopfsteinpflaster, auf dem er gerade steht, aufgenommen, gesäubert und später im neuen Quartier in den Grünflächenanlagen stellenweise wieder verlegt wird. Katrin Steinert

Meikel Werner, Mitarbeiter der Stadt Koblenz und zuständig für Bebauungspläne, erklärt, dass es in dem neuen Stadtgebiet eine Durchmischung von Wohnen und Arbeiten gibt. Zudem soll es ein Nahversorgungsangebot und Freizeitflächen geben. Dies trage zur Aufenthaltsqualität und einem nachbarschaftlichen Miteinander bei, heißt es in einer BPD-Mitteilung.

6Wie wirkt sich das neue Viertel auf die Umgebung in Niederberg aus? Dadurch, dass hier rund 2000 Menschen wohnen und arbeiten werden, wird es mehr Verkehr auf der Niederberger Höhe geben, sagt Meikel Werner von der Stadtverwaltung. „Das hat auch Lärm innerhalb und außerhalb des Quartiers zufolge.“ Die umfangreiche Lärmschutzsatzung berücksichtige auch die Menschen außerhalb des Gebietes. „Die BPD muss die Kosten für Lärmschutzmaßnahmen übernehmen.“

i Die alten Werkstatthallen, von denen es vier Reihen auf dem Gelände gibt, wurden schon entkernt. Im Vordergrund zu sehen ist eine Bruchsteinmauer, die mit Betonquadern versehen ist. Diese sollen erhalten und im Gelände wiederverwendet werden. Runde, kniehohe Betonpoller, die vor den Hallen im Boden eingebaut sind, sollten auch gesichert werden, was aber technisch nicht funktioniert, wie ein Versuch zeigte. Katrin Steinert

Wo vor allem auch Familien leben werden, gibt es einen Bedarf an Betreuungs- und Schulplätzen. Baudezernent Lukas erklärt, dass die Grundschule Niederberger Höhe erweitert wird, und die BPD dies bezuschusst. Das sei im städtebaulichen Vertrag festgehalten. Die Stadt wiederum baue eine Kita in dem Viertel. Und: Ein Nahversorger sei geplant, der natürlich auch den Nachbarn aus der Umgebung offensteht.

Generell wird angestrebt, dass sich das Quartier gut mit den Natur- und Naherholungsräumen verbinden wird, sodass das neue Stadtgebiet und die Nachbarschaften voneinander profitieren und sich ergänzen.