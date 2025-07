Das Stadtdörferprojekt hat Fördergelder in die Kassen von Koblenz für ausgewählte Stadtteile gespült: In Güls stand die Sanierung des Bühnenhauses und der Außenanlage an. Wie sieht es dort nun aus?

Das alte Bühnenhaus im Koblenzer Stadtteil Güls ist das Herz der Vereine – und hat eine Frischekur verpasst bekommen, die dringend notwendig war. Denn die Bedingungen, sich dort aufzuhalten, waren in den vergangenen Jahren unzumutbar geworden. Jahrelang beklagten sich Ehrenamtliche darüber, dass die Stadt hier nichts unternimmt, vor allem in Sachen Heizung und Wasserschäden durch Regen.

Die Arbeiten befinden sich auf der Zielgraden. Laut Pressestelle der Stadt sind der Trockenbau und die Rohinstallation weitestgehend abgeschlossen. „Die Küche sowie die Fenster und Außentüren sind bereits eingebaut.“ Die Innentüren sowie die Fliesen- und Malerarbeiten folgten.

i Der Seiteneingang wurde mit einer Rampe barrierefrei erschlossen. Katrin Steinert

Der Einbau eines Hublifts, um den Höhenunterschied zwischen Saal und Sanitäranlagen-Ebene zu überwinden, sollte planmäßig Ende April/Mai erfolgen, ebenso der Einbau der Wärmepumpe. Auch von außen sieht man, dass es eine neue Heiztechnik gibt: Neben dem neuen barrierefreien Zugang steht der Lüftungskasten der Pumpe.

„Die Fertigstellung des gesamten Projekts einschließlich der Außenanlagen wird für den Beginn des Sommers 2025 erwartet“, hieß es vor einigen Wochen aus dem Rathaus. Aktuell sind aber noch Arbeiter im Gebäude zugange, wie sich bei einem Fotobesuch am Ort zeigte.

i Auf dem Außengelände wurden zwei Sitzgruppen und drei Jugendsitzbänke installiert. Katrin Steinert

Die Außenanlagen wurden auch aufgewertet. Die Freifläche, die als Kirmes-, Veranstaltungs- und Marktplatz genutzt wird, erhielt zwei rote Sitzgruppen mit Tischen sowie drei weitere Konstruktionen. Was es damit auf sich hat, weiß Ortschef Hans-Peter Ackermann. „Das sind Jugendbänke“, sagt er am Telefon. Oben sitzt man, unten stellt man die Füße drauf. „Warum die Bänke in einer Reihe stehen und nicht im Pulk, was viel kommunikativer wäre, versteh ich nicht“, sagt er. Dann erzählt Ackermann fröhlich: „Ich habe schon mal jemanden darauf sitzen gesehen ... allerdings einen älteren Mann.“

Am Platz sind auch zwei Garagen neben dem Bühnenhaus entstanden. Die Lagerstätten hatten sich die Vereine gewünscht, um dort ihr Equipment zu deponieren – unter anderem hatte das Marktteam Bedarf angemeldet.

i So sah es im Flur des Bühnenhauses Anfang Mai 2025 aus. Katrin Steinert. Katrin Steinert (Archiv)

Die Sanierung des Bühnenhauses hat eine lange Vorgeschichte. Seit Jahren war die Heizungsanlage immer wieder defekt, von oben regnete es in Strömen rein, sodass mehrmals im Erdgeschoss das Wasser kniehoch stand. Der Keller – in dem viele Jahre der Jugendtreff war – wurde wegen Schimmelbefall geschlossen. Die Ehrenamtler fühlten sich wegen mangelnder Hilfe von der Stadt im Stich gelassen und machten ihre Kritik öffentlich. Allen voran ging der damalige langjährige Vorsitzende des Ortsrings, Franz-Josef Möhlich. Er machte seinem Frust in unserer Zeitung öffentlich Luft.

Gefördert wird die Sanierung durch das Landesprojekt „Stadtdörfer“. Ursprünglich wünschten sich die Vereine, auch das Obergeschoss auszubauen, um es für Veranstaltungen und Proben nutzen zu können. Das scheiterte an den Kosten. Wegen der Barrierefreiheit hätte man einen Außenaufzug anbauen müssen. Das hätte finanziell den Rahmen gesprengt.