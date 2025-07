Bernkastel-Kues. Ein Hotel in einer ehemaligen Realschule? Auf den ersten Blick erscheint das unrealistisch. Wie macht man denn aus großen Klassenräumen Hotelzimmer? In Bernkastel-Kues ist das gelungen.

Die alte Freiherr-vom-Stein-Realschule wurde in den vergangenen zwei Jahren in ein Jugend- und Familienhotel (Jufa) umgebaut, das die österreichische Jufa-Gruppe vor Kurzem eröffnet hat. Das Hotel ist damit nach eigenen Angaben der Gruppe das größte Hotel der Stadt und bietet 63 individuell gestaltete Zimmer mit insgesamt 197 Betten.

Jufa-Hotel Bernkastel-Kues: Früher Lehrerzimmer, jetzt Restaurant

„Hier war früher das Lehrerzimmer, jetzt ist es ein Restaurant“, sagt Claudia Oberhofer, Projekt-Managerin der Jufa-Gruppe beim Besuch des TV.

Tatsächlich ist vom alten Schul-Ambiente in dem Gebäude nichts mehr zu spüren. Nur ein paar Bilder an der Parkplatzmauer zeugen noch von der Schul-Vergangenheit. Hier war früher der Pausenhof. Einige Schüler haben sich dort mit künstlerischen Graffiti verewigt, was man bewusst so belassen habe, um ein wenig an die Geschichte zu erinnern. Die Jufa-Gruppe verfolgt mit ihren Hotels ein besonderes Konzept: Sie sind alle als Jugend- und Familienhotels konzipiert, verfügen über Indoor- und Outdoor-Spielbereiche, aber auch über Konferenzräume für Firmen-Treffen und Seminare, um die Nebensaison auch zu nutzen. Tischtennisplatten und ein Boccia-Platz komplettieren das Freizeit-Angebot.

Außerdem sind sowohl der Spielbereich für die Kinder als auch das Restaurant für die Öffentlichkeit komplett geöffnet.

Das Prinzip der Jufa-Hotels: „Offene Häuser“ für alle

Dieses Konzept komme in den Hotels der Gruppe gut an, erklärt Regionalmanager Johannes Bernard. So würden viele Familien mit Kindern gerne zum Sonntagsbrunch kommen. Dann bleibe Zeit zum ausgiebigen Frühstücken, während die Kinder im Indoor- oder Outdoorbereich spielen können. Das Prinzip „Offene Häuser“ zähle zur Firmenphilosophie und habe sich bewährt.

Der Restaurantbereich ist in gedeckten Grau-, Braun- und Grüntönen gehalten, wirkt einladend und soll die Region mit ihren Weinbergen wiederspiegeln.

Die Jufa-Gruppe legt Wert darauf, regionale Produkte anzubieten. So sind fünf typische Mosel-Weine verfügbar. Jeden Freitag bietet einer der Winzer eine Weinprobe an – sowohl für Hotelgäste als auch für Gäste von außerhalb. „Das Hotel soll nicht überkandidelt sein, sondern eine gute Qualität zu einem fairen Preis bieten“, erklärt der Regionalmanager.

Als kulinarisches Angebot seien im Restaurant unter anderem Mosel-Tapas und weitere regionale Gerichte geplant, die mit Zutaten von regionalen Anbietern gekocht werden.

Die Zimmer sind in unterschiedlichen Größen verfügbar und ebenfalls unter dem Motto „Weinregion“ eingerichtet: Karten mit dem Mosellauf als Wandschmuck und die entsprechende Farbgebung in Grün- und Grau-Tönen kombiniert mit Holzmöbeln sorgen für eine moderne, aber auch warme Atmosphäre. Überhaupt wird auf Natur-Materialien wie Holz viel Wert gelegt, das auch im Spielbereich verwendet wird. Bereits seit 30 Jahren arbeitet die Jufa-Gruppe mit einer Integrationswerkstatt zusammen, die die Hoteleinrichtungen produziert. Nachhaltigkeit gehöre ebenso zum Konzept, denn der Umbau einer bereits bestehenden Immobilie wie der alten Realschule zeige eine bessere CO2-Bilanz als etwa ein Abriss und Neubau, versichert die Projektmanagerin.

Jufa-Gründer und Vorstandsvorsitzender Gerhard Wendl ist stolz auf das 56. Haus aus seiner Hotelgruppe in Bernkastel-Kues: „Die Jufa-Hotels findet man an den schönsten Orten im ganzen deutschsprachigen Raum. Dass wir nun in Bernkastel-Kues – der Perle der Moselregion – unser neuestes Hotel eröffnen dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz. In rund zwei Jahren ist aus der ehemaligen Realschule, die viele in der Region noch aus der eigenen Schulzeit kennen, ein Hotel geworden, in dem sich Familien, genauso wie Paare, Gruppen und Alleinreisende sehr wohlfühlen werden“.

Bernkastel-Kues sei für die Jufa-Gruppe ein strategisch bedeutender Markt, der über Wachstumspotenzial verfüge, betont Claudia Oberhofer. Zudem profitiere auch Bernkastel-Kues von der in ganz Europa verzweigten Hotelkette. So sei in den vergangenen Wochen in allen Hotels im Rahmen einer Werbeaktion Moselwein aus Bernkastel-Kues angeboten worden.

Hintergrundinfos zum Hotel

Die Ausstattung des Hotels zusammengefasst: · 63 Zimmer, · barrierefreies Hotel, – 70-m2-Indoorspielbereich, umweltfreundlich temperiertes Raumklima, · Gartenanlage mit Sonnenterrasse, Weinlounge & Restaurant, · Sunset-Dachterrasse mit Moselblick, · Bocciabahn, · Fahrradverleih, · Parkplatz am Hotel & E-Ladestation, · 2 Seminar- und Workshopräume, 1 Multifunktionsraum.

Die Jufa-Hotels, europäischer Marktführer im Bereich Familientourismus, wurden vor über 30 Jahren von Gerhard Wendl in Österreich gegründet und sind heute mit mehr als 55 Standorten in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz vertreten. Die Mission der Hotelkette: Menschen zusammenzubringen – Familien, Freundinnen und Freunde, Vereine und Teams oder Arbeitskolleginnen und -kollegen. Besonderen Wert legen die Jufa-Hotels dabei auf Regionalität, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Mehrwert. Weitere Infos unter: www.jufahotels.com