Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Amtsübernahme ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer zum Festakt zu 175 Jahre Schmiedel gekommen. Vorständin Rita Seeger sagte nicht ohne Stolz: „So ein 175-jähriges Bestehen, das ist schon was.“ Der Schmiedel habe sich zu einer Einrichtung entwickelt, die das "gesamte Spektrum der sozialen Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz“ abdeckt, wie auch der Ministerpräsident später formulierte.

In ihrer bemerkenswerten Rede betonte Seeger, wie wichtig es sei, verwundbare Gruppen zu unterstützen: „Sie stehen am Rande der Gesellschaft oder sind von ihr dorthin gerückt worden.“ Zudem betonte sie: „Wir können im Sinne einer zukunftsfähigen Gesellschaft kein Kind im Stich lassen, obwohl wir es tun.“ Mit einem Dank an die Mitarbeiter für deren unermüdliches Engagement schloss Seeger: „Die Geschichte Deutschlands lehrt uns, was geschieht, wenn wir nicht zusammenstehen. Nur gemeinsam sind wir Schmiedel.“

Alexander Schweitzer betonte: „175 Jahre sind in Rheinland-Pfalz ein außergewöhnliches Jubiläum.“ Der Schmiedel sei „unverzichtbarer Partner der sozialen Infrastruktur im Land“. Die Kreis-Beigeordnete Katharina Monteith sagte in Vertretung von Landrat Volker Boch: „Wir feiern mit dem Schmiedel 175 Jahre soziales Engagement für Menschen in der Region.“ Auch sie dankte den Mitarbeitern an mehreren Standorten im Kreis.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Tim Schwarzburg, sprach von einem „Leuchtturmprojekt für die Region und für Rheinland-Pfalz“. Als Bewohner der Behindertenhilfe Julius-Reuß-Zentrum in Kastellaun wünschte sich der aus Lieg stammende Timo Gärtner eine bessere Welt ohne Elend: „Kriege sind eine Gefahr für die Welt.“ Er sei froh, in Kastellaun zu wohnen: „Seit 26 Jahren habe ich im Julius-Reuß-Zentrum mein Zuhause.“

Umrahmt wurde der Festakt durch Zirkusvorführungen, vom Chor Die Liedermacher, der auch den von Superintendent Markus Risch gehaltenen Gottesdienst begleitete, sowie vom Solution Trio.