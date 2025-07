Ursprünglich hatte der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) in diesen Tagen eine Infoveranstaltung zum geplanten Windpark Zollstock geplant. Doch das Ganze muss wohl auf den Herbst verschoben werden, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Der Grund: Der Windparkinvestor RWE ist nicht bereit, Vertreter zu einer solchen Bürgerveranstaltung zu entsenden, bevor der Kreis die Baugenehmigung erteilt hat. Die Entscheidung des Kreises ist nach Angaben von Kreis-Pressesprecherin Simone Mager voraussichtlich im dritten Quartal zu erwarten.

„Ohne RWE-Vertreter macht eine solche Infoveranstaltung keinen Sinn“, so Ruegenberg. Er hatte auch geplant, einen Förster einzuladen, der Erfahrungen mit Windrädern in Waldgebieten gesammelt hat. All das muss nun warten. RWE bestätigte auf Anfrage, dass „zeitnah nach Erhalt der Genehmigung“ eine Informationsveranstaltung geplant sei.

i Im Bad Sobernheimer Stadtforst befindet sich auch der touristische Heil- und Aktivwald. Außerdem haben die VG-Werke Nahe-Glan Anlagen zur Trinkwassergewinnung. Sie dürfen durch den Windpark nicht beeinträchtigt werden. Silke Jungbluth-Sepp

Auch wer darauf gehofft hatte, im Laufe des Genehmigungsverfahrens für das Zollstock-Projekt Einblick in die Gutachten zu bekommen, bleibt ernüchtert zurück. Denn das ist in dem hier angewendeten beschleunigten Verfahren nicht vorgesehen. Dies hat der Bund so festgelegt. Zwar können Behörden und Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen, und es werden Gutachten eingereicht, aber deren Inhalte werden nicht öffentlich abgewogen, sondern nur von der Genehmigungsbehörde geprüft – dies ist beim Zollstock-Projekt die Kreisverwaltung.

Warum das so ist, erläutert Kreis-Pressesprecherin Mager: „Das im Zusammenhang mit dem Windpark auf dem Zollstock vorgeschriebene Genehmigungsverfahren sieht keine öffentliche Beteiligung vor. Der Gesetzgeber hat darauf gezielt, vor dem Hintergrund der Energiewende die Genehmigung von Windkraftanlagen zu vereinfachen, effizienter zu gestalten und zu beschleunigen.“ Dabei sei trotzdem klar festgeschrieben, dass alle Entscheidungen auf fundierten Gutachten und gründlichen Bewertungen der jeweiligen Fachbehörden und der Genehmigungsbehörde basieren.

Vereinfachtes Verfahren bei kleinen Windparks

„Das Verfahren für die Genehmigung von Anlagen unterscheidet sich je nach Anzahl der Windkraftanlagen. Bei weniger als 20 Anlagen kommt ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren zur Anwendung, bei dem keine Beteiligung der Öffentlichkeit in Form von öffentlichen Bekanntmachungen und Auslegungen von Antragsunterlagen vorgesehen ist.“ Rechtliche Grundlage dafür sei das vereinfachte Genehmigungsverfahren nach Paragraf 19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).

„Von Amts wegen darf keine Information der Öffentlichkeit stattfinden, weder durch die Stadt noch durch die Verbandsgemeinde.“

Kreis-Pressesprecherin Simone Mager

Dieses vereinfachte Verfahren bedeutet laut Mager, dass „alleine die Vorhabensträgerin RWE darüber entscheidet, ob sie die Genehmigung veröffentlichen möchte und dazu einen entsprechenden Antrag stellt. Von Amts wegen darf keine Information der Öffentlichkeit stattfinden, weder durch die Stadt noch durch die Verbandsgemeinde.“

RWE will keine Details nennen

Diese Zeitung wollte von RWE wissen, warum das Unternehmen bisher wenig Transparenz zulässt – was für alle Bürger, die sich für die Planungen interessieren, irritierend ist. Dass die Bürgerveranstaltung erst dann stattfinden soll, wenn das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist, begründet ein RWE-Sprecher damit, „dass sich noch einzelne Planungsinhalte ändern können“.

Außerdem hat diese Zeitung um Auskunft zu den Gutachten und dem Projekt allgemein gebeten. Dazu antwortete RWE mit nur einem Satz: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu dem Projekt nennen können.“

Andere Windkraftbetreiber gehen offener mit ihren Projekten um. So waren beispielsweise Vertreter von Baywa im Bad Sobernheimer Stadtrat, um öffentlich und ausführlich über die geplante Erweiterung des Windparks Pferdsfeld zu informieren – noch vor dem Beginn des Genehmigungsverfahrens.

Kreis kann Auflagen und Bedingungen festlegen

Das Zollstock-Projekt ist nach Angaben der Kreisverwaltung noch in der Prüfungsphase. Eine Entscheidung werde voraussichtlich im dritten Quartal 2025 getroffen, kündigt Mager an. Welche Gutachten und Untersuchungen konkret im Laufe des Verfahrens eingereicht wurden, bleibt bisher offen. Die Kreisverwaltung teilt jedoch mit, die Antragstellerin habe sämtliche erforderlichen Unterlagen eingereicht. „Diese ermöglichen den beteiligten Behörden, die Einwirkungen auf die Umwelt durch den Bau und Betrieb der Windkraftanlagen zu bewerten.“

Gibt es denn Feststellungen in den Gutachten, die Einschränkungen für den Windpark bedeuten könnten? „Sofern eine Genehmigung erteilt wird, geht mit dieser grundsätzlich die Festlegung einer Vielzahl von Nebenbestimmungen wie Auflagen und Bedingungen einher, die die Genehmigung einschränken. Diese sind vielfältiger Natur und können bis zu einer Betriebsbeschränkung in Form von erforderlichen Abschaltungen – zum Beispiel mit Rücksicht auf Fledermäuse – reichen“, beschreibt Mager das übliche Vorgehen. „In einzureichenden Gutachten wird dies grundsätzlich bereits berücksichtigt, und es werden Vorschläge für Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen unterbreitet.“ Die Entscheidung über konkrete Auflagen und Bedingungen erfolge durch die Fachbehörden und letztlich die Genehmigungsbehörde, sagt sie.

Gutachten zur Trinkwassersicherheit wichtig

Beim Zollstock-Windparkprojekt ist speziell die hydrogeologische Untersuchung interessant, da die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan in der Nähe Brunnen und Wasseranlagen betreiben. Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten in Ratssitzungen und von Bürgern die Frage nach der Trinkwassersicherheit laut. Kreissprecherin Simone Mager gibt an, die zuständigen Fachbehörden hätten die Aspekte des Trinkwasserschutzes umfassend geprüft. „Im Falle einer Genehmigung werden durch Nebenbestimmungen Vorgaben festgelegt, um mögliche negative Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase zu minimieren.“

Stadtchef Ruegenberg bedauert es, dass die Bürger zeitnah keine Informationen bekommen. Gleiches gelte für Ratsmitglieder, aber auch für ihn selbst und für VG-Bürgermeister Uwe Engelmann. Der Stadtchef erinnert allerdings zugleich daran, dass es ausführliche Informationen und auch mehrfach Einwandmöglichkeiten gegeben habe, als der VG-Rat vor zwei Jahren die Windradeignungsflächen im Bereich der früheren VG Bad Sobernheim festgelegt habe – damals wurde auch die Fläche auf dem Zollstock ausgewiesen.