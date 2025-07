Ein Streit auf einer Tauffeier war im Oktober 2024 in Boppard derart eskaliert, dass es zu einer Messerattacke gekommen war. Am Koblenzer Landgericht ist nun ein 40-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Der Prozess um die Messerattacke auf einer Tauffeier in Boppard im Oktober 2024 ist nun am Koblenzer Landgericht mit dem Urteil zu Ende gegangen. Der 40-jährige Angeklagte ist von einer Strafkammer zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden – wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann versuchten Totschlag vorgeworfen. Der 40-Jährige saß seit seiner Festnahme im Dezember 2024 in der JVA Koblenz in U-Haft. Er soll bei der Tauffeier einen Menschen mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten im Detail zur Last gelegt, in der Nacht vom 27. Oktober 2024 versucht zu haben, den Geschädigten bei der Tauffeier mit einem Messer zu töten. Bei der Feierlichkeit soll es zu einem Streit gekommen, der 40-Jährige dann von anderen Personen hinzugerufen worden sein. Und der Angeklagte soll erschienen sein – mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 19,5 Zentimetern.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Laut Anklage soll der 40-Jährige weit ausgeholt und mit Tötungsvorsatz in Richtung Kopf des Opfers gestochen haben. Im Gericht war die Rede von mehreren, teils zehn Zentimeter langen Schnittwunden. Laut Staatsanwaltschaft soll ein Zeuge den Angeklagten weggeschubst – und so einen weiteren Stich in Richtung Kopf des Opfers verhindert haben. Die Koblenzer Kammer wertete die Messerattacke aber als gefährliche Körperverletzung – und verurteilte den Mann zu drei Jahren Gefängnis. Das Urteil ist indes noch nicht rechtskräftig.

Laut einer Meldung der Polizeidirektion Koblenz war es in der Oktobernacht gegen 2.27 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen der Tauffeier in einer Schützenhalle in Boppard, Mühltal, gekommen. Der Streit habe sich teils bis zum Remigius-Platz verlagert. Im Rahmen der Eskalation zwischen etwa 15 Personen sei ein 22-Jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz durch Schläge und Tritte gegen den Kopf schwer verletzt worden. Zwei weitere Männer sollen Schnittverletzungen durch ein Messer erlitten haben.