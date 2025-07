Der Sommer läuft zwar gerade noch auf Hochtouren, doch auch den Herbst sollte man schon jetzt genau im Blick behalten, zumindest als Lesefan, denn: Im September startet die neue Ausgabe von Literatur Live – und das nun vorgestellte Programm gibt durchaus vielfachen Grund zur Vorfreude. Was neben namhaften Autoren und anregenden Stoffen nicht zuletzt auch an gleich mehreren Buchpremieren liegt, die im Verlauf der Reuffel-Lesereihe gefeiert werden.

Für Robert Duchstein ist es ein „Ausweis für die Literaturstadt Koblenz“, dass sich erneut mehrere, auch prominente Schriftsteller dazu entschlossen haben, ihre Werke dort erstmals öffentlich vorzustellen. In den Lesungen selbst wiederum sieht der Reuffel-Geschäftsführer zugleich auch einen der wesentlichen Aufträge von Literatur Live, wie er betont: Schließlich sei es gerade in Zeiten, in denen auch Autorinnen und Autoren immer präsenter würden in den sozialen Netzwerken, „umso wichtiger, auch reale Begegnungen zu ermöglichen, Leser und Verfasser von Büchern in solchen Formaten zusammenzubringen“.

Auftakt mit Vorgeschichte

Und das eben stets unter der Maßgabe, „nicht in einer bestimmten literarischen Nische unterwegs zu sein, sondern ein möglichst breites Spektrum an Interessen abzudecken“, wie Duchstein hinzufügt. Eine Zielsetzung, die er und sein Team, das kann man bereits festhalten, auch in diesem Jahr wieder gewohnt souverän erfüllen: mit 15 abwechslungsreichen Veranstaltungen an den Reuffel-Standorten in Koblenz, Mayen und Montabaur – inklusive einer standesgemäßen Eröffnung durch den gefeierten Schauspieler und inzwischen auch erfolgreichen Autor Christian Berkel.

Wobei besagte Auftaktveranstaltung genau genommen gar kein Literatur-Live-Bestandteil ist, sondern ein GanzOhr-Extra. Eine Zugabe des anderen großen Koblenzer Lesefestivals also, unter Federführung des dortigen Theaters – und mit Vorgeschichte, wie Duchstein berichtet: Letztmals in Koblenz nämlich war Berkel im Rahmen der Corona-Ausgabe von GanzOhr, las damals im Theater vor leeren Rängen aus seinem Vorgängerroman „Ada“ und meisterte die live gestreamte Aufgabe auch professionell, doch: „Wir sind natürlich trotzdem sehr glücklich“, so Duchstein, „dass er im Theaterzelt auf der Festung nun noch einmal eine Lesung hält, diesmal dann auch vor Publikum.“ Und zwar am 5. September anlässlich seines neuen Werks „Sputnik“.

i Elisabeth Pape ist mit ihrem Debütroman "Halbe Portion" im Literatur-Live-Prpgramm Max Zerrahn

Eine enge Verbindung zur Koblenzer Bühne hat derweil auch Elisabeth Pape: über den dort bestens bekannten Dramaturgen John von Düffel, bei dem sie an der Universität der Künste in Berlin Szenisches Schreiben studierte, einerseits. Andererseits aber auch, weil sie für die kürzlich angelaufene Adaption von Büchners „Lenz“ am Theater Koblenz den Text lieferte. Weshalb es ganz gut passt, dass in der Stadt nun auch ihr Debütroman „Halbe Portion“ Premiere feiert: am 13. Oktober bei Reuffel (Obere Löhr), wo die Schauspielerinnen Paula Schindler und Jana Gwosdek Ausschnitte aus dem Werk lesen.

Viel Beachtenswertes liegt allerdings auch zwischen diesen beiden Terminen: die Lesung mit Daniela Dröscher beispielsweise, die am 24. September in Koblenz (Obere Löhr) ihren neuen Roman „Junge Frau mit Katze“ vorstellt, in dem Protagonistin Ela gegen ihren kranken Körper kämpft. Eine „Megalesung“, wie Duchstein findet, auch weil die Autorin mit ihrem Vorgänger „Lügen über meine Mutter“ bis auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises vorrückte.

i Daniela Dröscher Heike Steinweg

Ähnlich unterhaltsam dürfte daneben auch das Koblenzer Gastspiel von Anne Sauer (1. Oktober, Obere Löhr) werden, die als Literaturvermittlerin auf Instagram mit „ @fuxbooks “ für ordentlich Furore sorgt und nun ihr ebenfalls sehr wohlwollend aufgenommenes Romandebüt „Im Leben nebenan“ verfasst hat. Oder der Besuch von Carsten Henn (2. Oktober, Altlöhrtor), der nach dem überwältigenden Erfolg seines – inzwischen sogar verfilmten – „Buchspazierers“ nachlegt mit „Sonnenaufgang Nr. 5“, eine bewegende Geschichte über den 19-jährigen Jonas und dessen lebensverändernde Begegnung mit der exzentrischen Filmdiva Stella.

Komplettiert wird diese erste Literatur-Live-Hälfte schließlich durch die Lesungen der Koblenzer Autorin Sonja Stock (10. September, Montabaur) aus ihrem Roman „Breaking Paradise“ und Jan-Philipp Sendkers (8. Oktober, Koblenz, Obere Löhr), der in „Akikos lange Reise“ laut Duchstein auch viel Spannendes verrät über Leben und Kultur in Japan. Am 18. September gibt dann – wie gewohnt – zudem auch der aktuelle Joseph-Breitbach-Preisträger Frank Witzel bei Reuffel (Obere Löhr) seine Visitenkarte ab.

i Liest am Vorabend der Verleihung bei Reuffel: der aktuelle Joseph-Breitbach-Preisträger Frank Witzel Maja Bechert

Wobei auch Halbzeit zwei von einem Format eröffnet wird, das mittlerweile längst als gute Tradition bezeichnet werden darf: Bei „Que(e)rgelesen“ (17. Oktober) nämlich diskutiert ein Quartett um Reuffel-Belletristikchef Rainer Marquardt in der Rheinischen Landesbibliothek bereits im neunten Jahr über hochwertige Werke aus dem Bereich der queeren Literatur.

Und apropos – zwei ganz ähnliche Veranstaltungen finden sich in der Folge ebenfalls noch im Programm: Zunächst stellen am 24. Oktober bei der „Herzensbücherabend“-Premiere in Montabaur sowohl Reuffel-Mitarbeiter als auch interessierte Leser aus dem Publikum ihre New-Adult-Favoriten vor. Und zum Abschluss der diesjährigen Ausgabe hat in Koblenz (Obere Löhr) dann auch noch das dortige Reuffel-Team „ganz besondere, oft auch ungewöhnliche Buchempfehlungen“ im Angebot, wie Robert Duchstein verspricht.

i Der in Lahnstein geborene Autor Marius Goldhorn Tanita Olbrich

Womit an dieser Stelle noch ein Blick auf Kai Meyer – liest am 17. November in Mayen aus seinem spannenden „Spiegel“-Bestseller „Das Antiquariat am alten Friedhof“ – und New-Adult-Galionsfigur Kristina Moninger bliebe, die in Koblenz (Obere Löhr) mit „In Love at Last“ das Finale ihrer vielfach verkauften „Red Summer“-Reihe im Gepäck hat. Der in Lahnstein geborene Marius Goldhorn hingegen setzt im Nachfolger seines erfolgreichen Reiseromans „Park“ auf eine überaus gelungene Mischung aus Thriller und Horror – live zu erleben ist er mit „Die Prozesse“ am 5. November bei Reuffel in der Oberen Löhr.

Der Vorverkauf für Literatur Live startet an diesem Samstag, 12. Juli, um 0 Uhr. Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es von da an online unter www.reuffel.de/vorverkauf, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder telefonisch unter 0651/9790777.