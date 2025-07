Die Sitzung des Verbandsgemeinderates am Donnerstag im Kulturwerk verlief in weiten Teilen einmütig. Der Termin war vor allem notwendig geworden, weil Nachtragshaushalt und Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 verabschiedet werden mussten, was Voraussetzung für das Gewähren von Zuschüssen ist. „Es ist erfreulich, dass der Haushalt ausgeglichen werden konnte, aber es macht mir große Sorgen, wie die Aufgaben der Kommunen in Zukunft noch geschultert werden sollen“, sagte Bürgermeister Berno Neuhoff und formulierte an die Landesregierung die Aufforderung „die Mittel dauerhaft aufzustocken“.

Eine der Lasten, die die VG stemmen muss, ist das geplante Feuerwehrhaus in Wissen sowie weitere in den Ortsgemeinden. Dies schlägt sich auch im Haushaltsplan nieder und bei der kurzen Beratung legte Bernhard Klappert (SPD) den Fokus auf die zu erwartenden Kosten: „Die Umsetzung muss realistisch und finanzierbar sein“, sagte er, worauf Hubert Wagner (FWG) erwiderte, dass das Land das Feuerwehrkonzept vorgebe, selbst aber nur 3,5 Prozent der Kosten trage. Robert Leonards (CDU) begrüßte die im Nachtragshaushalt aufgeführten „Investitionen in die Zukunft“, bemängelte aber, dass die Förderung von Bund und Land immer unzureichender werde. Der Entwurf wurde mit 22 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen der SPD angenommen.

i Das Wissener Kulturwerk soll -neben seiner Funktion als kultureller Hotspot- in Krisensituationen zentrale Anlaufstelle werden. Hierfür sollen Investitionen in eine neue Belüftungsanlage und andere technische Einrichtungen getätigt werden. Thomas Hoffmann

Einmütig dagegen begrüßten alle Fraktionen das regionale Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz, das die Verbandsgemeinde in den Genuss von 1,3 Millionen Fördermitteln bringt und das insbesondere die Säulen „kommunale Infrastruktur“, „Klimaschutz“, sowie „Wirtschaft und Verkehr“ beinhaltet: Bürgermeister Berno Neuhoff nannte das Programm ein „Mittel gegen den Investitionsstau“ und führte als wesentliche Punkte energetische Sanierungen beispielsweise bei Kindertagesstätten und Schulen in Schönstein und Katzwinkel sowie die Dachsanierung der Franziskus-Grundschule in Wissen an, die 365.000 Euro kosten werde.

Vor allem aber auch „Notanlaufstellen in den Ortsgemeinden“ und eine „zentrale Notanlaufstelle“ im Wissener Kulturwerk sind nach dem neuen Landesbrand-und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) erforderlich. Hier lobte Sebastian Pattberg (Grüne) vor allem die geplanten Investitionen (u.a. neue Belüftungs- und Tonanlagen) für das Kulturwerk, „das demnächst auch ein Leuchtturm in Sachen Katastrophenschutz sein wird“. Hubert Becher (CDU) bemängelte das Programm als zu bürokratisch: „Wo bleibt das Vertrauen der Landesregierung in ihre Kommunen?“, fragte er mit Blick darauf, dass für jede einzelne Maßnahme ein Projektdatenblatt erstellt werden müsse.

Die Abstimmung brachte ein einstimmiges Ergebnis; ebenso wie der Punkt, die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wissen vorzubereiten. Hier skizzierte der stellvertretende Wehrleiter Daniel Hundhausen kurz die Notwendigkeit für die Investition: „Die jetzige Drehleiter ist rund 25 Jahre alt und sehr wartungsanfällig“, sagte er und plädierte dafür, eine neue Leiter anzuschaffen, “die im vorderen Bereich abgeknickt werden kann„, was gerade bei Einsätzen an mehrstöckigen Häusern Leben retten könne.

Thomas Kölschbach (FDP) wollte in diesem Zusammenhang wissen, ob die Fahrzeuge und deren Aufbauten standardisiert seien, was Hundhausen bestätigte: “Alle deutschen Feuerwehren fahren im Grunde mit gleichen Drehleitern", sagte er. Eine Satzungsänderung zu Kosten und Gebühren, die bei Feuerwehreinsätzen anfallen, wurde ebenso einstimmig verabschiedet wie die Änderung des Verfahrens bei Auftragsvergaben bei öffentlichen Bauleistungen. Hier werden künftig die Kommunen mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten haben als bisher, eine Neuregelung, die von allen Fraktionen begrüßt wurde.